Украинская группировка оказалась в огневом мешке в Кременском лесу (ЛНР). Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, это место стало ловушкой для украинских формирований и шансов выйти из леса у них практически нет.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты с помощью беспилотника нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен российским военным у Кременной. По его словам, российские бойцы продвинулись в районе Серебрянского леса и окружили одну из позиций ВСУ. Эксперт подчеркнул, что никого из подвергшихся атаке бойцов ВСУ спасти не удалось.

В начале августа стало известно о бегстве военных ВСУ с позиций после передачи координат силам РФ. Бойцы 31-й бригады оставили ряд позиций и отошли вглубь территории Днепропетровской области. В силовых структурах ранее сообщали, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за мясных штурмов, в которые их отправляют командиры. Так, 155-я украинская бригада, обученная во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую».

Ранее российские военные лишили ВСУ средств снабжения под Константиновкой в ДНР.