На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кимаковский рассказал о ловушке для ВСУ в лесах под Кременной

Кимаковский: ВСУ оказались в плотном огневом мешке в лесах под Кременной
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинская группировка оказалась в огневом мешке в Кременском лесу (ЛНР). Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, это место стало ловушкой для украинских формирований и шансов выйти из леса у них практически нет.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты с помощью беспилотника нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен российским военным у Кременной. По его словам, российские бойцы продвинулись в районе Серебрянского леса и окружили одну из позиций ВСУ. Эксперт подчеркнул, что никого из подвергшихся атаке бойцов ВСУ спасти не удалось.

В начале августа стало известно о бегстве военных ВСУ с позиций после передачи координат силам РФ. Бойцы 31-й бригады оставили ряд позиций и отошли вглубь территории Днепропетровской области. В силовых структурах ранее сообщали, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за мясных штурмов, в которые их отправляют командиры. Так, 155-я украинская бригада, обученная во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую».

Ранее российские военные лишили ВСУ средств снабжения под Константиновкой в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами