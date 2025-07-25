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Военный эксперт рассказал об атаке ВСУ на сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен

Марочко: военные ВСУ ударили по сослуживцам, пытавшимся сдаться в плен в ЛНР
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Reuters

Украинские солдаты с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен Вооруженным силам РФ у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, российские бойцы продвинулись в районе Серебрянского леса и окружили одну из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здесь находились военные 63-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Трое из них остались в живых после сражения и изъявили желание сдаться в плен.

«Когда они подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесен удар украинским дроном», — отметил Марочко.

Эксперт подчеркнул, что никого из подвергшихся атаке бойцов ВСУ спасти не удалось.

20 июля украинский военный Петр Климишевский рассказал, что убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. При этом другие солдаты ВСУ, которые не захотели сдаваться в плен, решили сбежать с позиции. В результате они попали под так называемый «дружеский огонь».

Ранее бывший боец ВСУ заявил, что командование украинских войск использует подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов.

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