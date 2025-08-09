Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передававшие Вооруженным силам России координаты местоположения заградотрядов 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, покинули свои позиции. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, бойцы 31-й бригады оставили ряд позиций и отошли вглубь территории Днепропетровской области.

До этого в силовых структурах сообщали, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за мясных штурмов, в которые их отправляют командиры. Источник ТАСС добавил, что 155-я украинская бригада, обученная во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты с помощью беспилотника нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен Вооруженным силам РФ у Кременной в Луганской народной республике.

По его словам, российские бойцы продвинулись в районе Серебрянского леса и окружили одну из позиций ВСУ. Эксперт подчеркнул, что никого из подвергшихся атаке бойцов ВСУ спасти не удалось.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.