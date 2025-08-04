Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен из-за мясных штурмов, в которые их отправляют командиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, мясные штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни, либо сдаться в плен», — заявил он.

Источник добавил, что 155-я украинская бригада, обученная во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты с помощью беспилотника нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен Вооруженным силам РФ у Кременной в Луганской народной республике.

По его словам, российские бойцы продвинулись в районе Серебрянского леса и окружили одну из позиций ВСУ. Эксперт подчеркнул, что никого из подвергшихся атаке бойцов ВСУ спасти не удалось.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.