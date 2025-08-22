На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные лишили ВСУ средств снабжения под Константиновкой в ДНР

Сергей Бобылев/РИА Новости

Расчеты беспилотников группировки Вооруженных сил России «Юг» в Донецкой народной республике (ДНР) лишили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) технических средств разведки и снабжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что в районе населенного пункта Клебан-Бык операторы БПЛА не позволили организовать снабжение блокированных подразделений ВСУ при помощи наземного роботехнического комплекса. Этот комплекс был выявлен российскими бойцами в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Координаты цели переданы были расчету ударных FPV-дронов, после чего роботизированная тележка вместе с грузом была уничтожена.

В Минобороны добавили, что расчеты БПЛА также уничтожили радар для предупреждения о ракетной опасности ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) ВСУ.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие практически выбили ВСУ с позиций в поселке Клебан-Бык, расположенном в районе города Константиновки.

20 августа Кимаковский сообщал, что военные ВС РФ начали бои на южных подступах к Константиновке. По его словам, российские военнослужащие сумели этого добиться благодаря эффективным действиям разведчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов и артиллеристов.

Ранее формирования ВСУ под Константиновкой попали в огневой мешок.

