Ким Чен Ын наградил военных КНДР за участие в операции в Курской области

Ким Чен Ын вручил награды корейским участникам операции в Курской области
Артем Геодакян/РИА Новости

Глава КНДР Ким Чен Ын вручил высшие государственные награды военнослужащим Корейской народной армии, участвовавшим в операции в Курской области. Церемония состоялась в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В мероприятии приняли участие командиры и бойцы, а также члены семей военнослужащих. Секретари ЦК ТПК встречали военных с цветами. В своей речи Ким Чен Ын отметил «выдающуюся доблесть и благородную самоотверженность наших военнослужащих, проявленную в зоне операции».

«Товарищ Ким Чен Ын назвал их несравненными героями, а войска зарубежных операций — героическими войсками», — информировало агентство.

Лидер КНДР подчеркнул массовый героизм участников операции и предложил почтить минутой молчания павших солдат.

От имени награжденных выступил командующий силами специального назначения генерал-полковник Ким Ён Бок. В соответствии с указом президиума Верховного народного собрания военнослужащим были вручены ордена и медали.

13 июля министр иностранных дел России поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Также Лавров высоко оценил роль северокорейских бойцов в освобождении Курской области.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в регионе и назвали причиной напряженности в Восточной Азии наращивание военной активности со стороны США и их союзников и участившиеся военные маневры с привлечением ядерного компонента.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие КНДР проявили профессионализм и мужество в ходе операции по освобождению Курской области.

Ранее Ким Чен Ын обратился к артистам из России, выступившим в Пхеньяне.

