Российские войска нанесли удар по местам производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пунктам временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников Вооруженных силы Украины (ВСУ) в 153 районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.
Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика в ночь на 21 августа подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за время конфликта. По его словам, было применено 574 ударных беспилотника и 40 ракет.
Ранее ВС России взяли под контроль Александро-Шультино в ДНР.