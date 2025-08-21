На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска за сутки сбили почти 300 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: ПВО за сутки в зоне СВО сбила четыре авиабомбы и 294 дрона ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по местам производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пунктам временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников Вооруженных силы Украины (ВСУ) в 153 районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика в ночь на 21 августа подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за время конфликта. По его словам, было применено 574 ударных беспилотника и 40 ракет.

Ранее ВС России взяли под контроль Александро-Шультино в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами