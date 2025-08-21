Российские войска за сутки сбили почти 300 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: ПВО за сутки в зоне СВО сбила четыре авиабомбы и 294 дрона ВСУ

Российские войска нанесли удар по местам производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пунктам временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников Вооруженных силы Украины (ВСУ) в 153 районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика в ночь на 21 августа подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за время конфликта. По его словам, было применено 574 ударных беспилотника и 40 ракет.

Ранее ВС России взяли под контроль Александро-Шультино в ДНР.