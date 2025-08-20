На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили по пункту дислокации бригады ВСУ в Славянске

ВС РФ ударили из «Искандера» по пункту дислокации бригады ВСУ в Славянске
true
true
true

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Расчет ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс. — «Газета.Ru») «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР», — заявили в ведомстве.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Славянска позволило бы снять введенную Киевом водную блокаду региона.

12 августа военный обозреватель Виктор Литовкин в ходе разговора с журналистами «Газеты.Ru» отметил, что Вооруженные силы РФ в ближайшие недели могут взять под контроль такие города, как Краматорск и Славянск в ДНР.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Колодези в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами