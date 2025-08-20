Российские военные ударили по пункту дислокации бригады ВСУ в Славянске

ВС РФ ударили из «Искандера» по пункту дислокации бригады ВСУ в Славянске

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Расчет ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс. — «Газета.Ru») «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР», — заявили в ведомстве.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Славянска позволило бы снять введенную Киевом водную блокаду региона.

12 августа военный обозреватель Виктор Литовкин в ходе разговора с журналистами «Газеты.Ru» отметил, что Вооруженные силы РФ в ближайшие недели могут взять под контроль такие города, как Краматорск и Славянск в ДНР.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Колодези в ДНР.