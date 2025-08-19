Российские военные почти уничтожили 53-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест», — заявили источники агентства.

18 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ в прошедшую неделю значительно увеличили число контратак на западных рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Он отметил, что украинские войска значительно нарастили террористическую деятельность, нанося удары по прифронтовым населенным пунктам и тыловым районам ЛНР.

В августе Вооруженные силы России установили рекорд по темпам продвижения в рамках специальной военной операции. 12 августа российские войска взяли под контроль 110 квадратных километров территории. Это, по мнению западных аналитиков, стало причиной скорого проведения саммита на Аляске, где встретились для переговоров по украинскому вопросу президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Ранее силовики заявили о прорыве обороны в районе Купянска.