Силовики заявили о прорыве обороны в районе Купянска

ТАСС: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Боровой на Купянском направлении
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе поселка Боровая на Купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовиков.

По данным агентства, это произошло после того, как разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком нанесли комбинированный огонь по опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса ВСУ.

В силовых структурах заявили ТАСС, что в результате удара украинская армия понесла значительные потери в живой силе, технике, а оставшиеся подразделения отступили к переправе через реку Оскол.

5 августа Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщал, что Вооруженные силы России вошли в город Купянск Харьковской области.

Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие контролируют почти 100% логистических путей ВСУ в городе.

Ранее Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ.

СВО: последние новости
