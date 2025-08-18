Пушилин: ВС РФ имеют определенные успехи у Родинского и Белицкого

Российские войска продвигаются в районе городов Родинское и Белицкое. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Есть определенные успехи в районе Родинского и Белицкого - и достаточно широким фронтом», — сказал Пушилин.

По его словам, из-за сложностей в тактической обстановке в этом районе украинское командование перебросило на красноармейский участок фронта подразделения «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Накануне глава ДНР в Telegram-канале написал, что российские войска продолжают укреплять позиции на Краснолиманском направлении.

По его словам, наиболее заметных результатов удалось достичь в районах населенных пунктов Шандриголово и Среднее.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится активизировать наступательные действия для формирования выгодных политических условий перед переговорами.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.