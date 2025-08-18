Российские военные продолжают укреплять позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, наиболее заметных результатов удалось достичь в районах населенных пунктов Шандриголово и Среднее.

Он также отметил, что на ряде локальных участков фронта подразделения Вооруженных сил России демонстрируют дальнейший прогресс.

Пушилин добавлял, что ВСУ перебросили дополнительные силы и предпринимают попытки контратаковать на Красноармейско-Дмитровском направлении в ДНР. Он отметил, что российские подразделения продолжают наступление и выявили большое количество слабых мест у противника. Пушилин подчеркнул, что это стало возможным благодаря грамотному руководству и стремлению бойцов как можно скорее освободить территорию Донбасса.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после завершения боев за Искру под контроль российских войск перешли более 50 км государственной границы РФ на стыке с Днепропетровской областью. По его словам, после взятия данного населенного пункта бойцы ВС РФ начали продвигаться немного южнее и западнее. Таким образом они создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу.

