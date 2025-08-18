На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР заявил об улучшении позиций российских военных

Пушилин сообщил об укреплении позиций ВС РФ под Красным Лиманом
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные продолжают укреплять позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, наиболее заметных результатов удалось достичь в районах населенных пунктов Шандриголово и Среднее.

Он также отметил, что на ряде локальных участков фронта подразделения Вооруженных сил России демонстрируют дальнейший прогресс.

Пушилин добавлял, что ВСУ перебросили дополнительные силы и предпринимают попытки контратаковать на Красноармейско-Дмитровском направлении в ДНР. Он отметил, что российские подразделения продолжают наступление и выявили большое количество слабых мест у противника. Пушилин подчеркнул, что это стало возможным благодаря грамотному руководству и стремлению бойцов как можно скорее освободить территорию Донбасса.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после завершения боев за Искру под контроль российских войск перешли более 50 км государственной границы РФ на стыке с Днепропетровской областью. По его словам, после взятия данного населенного пункта бойцы ВС РФ начали продвигаться немного южнее и западнее. Таким образом они создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу.

Ранее военный эксперт назвал сроки полного перехода ДНР под контроль российских бойцов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами