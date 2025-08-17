В Нижегородской области отразили атаку дронов ВСУ на промпредприятие

В Нижегородской области отразили атаку украинских беспилотников на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«‎Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия», — написал глава региона.

По предварительным данным пострадавших нет, уточнил Никитин.

Утром 17 августа жители Кстово рассказали, что в небе над городом прозвучало более 10 взрывов. . Очевидцы сказали, что беспилотники летели очень низко со стороны населенных пунктов Гагино и Шелокша. Местные утверждают, что видели в небе дым от уничтоженных беспилотных летательных аппаратов.

На фоне атаки дронов аэропорты Казани и Нижнего Новгорода временно перестали принимать и отправлять самолеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил меры обеспечением безопасности полетов.

Ночью 11 августа украинские беспилотники атаковали Арзамасский округ Нижегородской области. В результате пострадали три человека, одному из них потребовалась операция. Еще одного человека спасти не удалось.

Ранее генерал раскрыл, откуда могли запустить дроны в Нижний Новгород и Подмосковье.