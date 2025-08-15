Американский самолет дальнего радиолокационного наблюдения вылетел из Анкориджа

Самолет Boeing E-3C Sentry Военно-воздушных сил (ВВС) США вылетел из Анкориджа. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Это самолет дальнего радиолокационного наблюдения, который способен обнаруживать и идентифицировать самолеты, ракеты, а также другие объекты на большом расстоянии. Кроме того, он используется для координации и поддержки союзных сил в условиях боевых действий.

По данным сервиса, в настоящее время это один из самых отслеживаемых бортов в мире.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, посол в США Александр Дарчиев и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее спецборт с Путиным преодолел более половины пути до Аляски.