РФ взяла под контроль все поселения на границе ДНР и Днепропетровской области

Марочко: РФ контролирует все поселения на стыке ДНР и Днепропетровской области

Российские военные контролируют все населенные пункты ДНР, которые находятся на границе с Днепропетровской областью. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие сейчас освободили последний населенный пункт, который был еще в оккупации украинских боевиков на стыке Днепропетровской области и ДНР», — сказал Марочко.

Речь идет об Искре, о взятии которой Минобороны РФ сообщило 14 августа. Также под контроль армии России перешел населенный пункт Щербиновка.

В результате боев за поселения украинская армия потеряла более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства Соединенных Штатов, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Отмечалось, что большую часть военных, оборонявших населенный пункт Щербиновка, составляли иностранные наемники.

Ранее появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из украинского плена.