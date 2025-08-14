РФ взяла под контроль все поселения на границе ДНР и Днепропетровской области

Российские военные контролируют все населенные пункты ДНР, которые находятся на границе с Днепропетровской областью. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие сейчас освободили последний населенный пункт, который был еще в оккупации украинских боевиков на стыке Днепропетровской области и ДНР», — сказал Марочко.
Речь идет об Искре, о взятии которой Минобороны РФ сообщило 14 августа. Также под контроль армии России перешел населенный пункт Щербиновка.
В результате боев за поселения украинская армия потеряла более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства Соединенных Штатов, и две станции радиоэлектронной борьбы.
Отмечалось, что большую часть военных, оборонявших населенный пункт Щербиновка, составляли иностранные наемники.
Ранее появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из украинского плена.