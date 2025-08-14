На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Росатоме» связали удары ВСУ по Запорожской АЭС с саммитом РФ — США

Лихачев: ВСУ пытаются атаками по ЗАЭС расшатать ситуацию перед саммитом РФ — США
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали транспортную и энергетическую инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия — США. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что инфраструктура находится под угрозой.

«Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна — это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара», — подчеркнул глава «Росатома».

По словам Лихачева, попытки нагнетать страх, запугивать продолжаются как массово, так и индивидуально.

12 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстрелах территории в районе ЗАЭС. Он рассказал, что в результате произошло возгорание сухой растительности, из-за чего случилось задымление вокруг станции.

В этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что украинские военнослужащие открыли артиллерийский огонь по Энергодару, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.

