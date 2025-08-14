На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео полета дрона, атаковавшего жилой дом в Ростове-на-Дону

Mash: опубликованы кадры полета дрона, ударившего по жилому дому в Ростове
Telegram-канал «Mash»

Появились кадры полета украинского дрона, ударившего по жилому дому в Ростове-на-Дону. Их публикует Telegram-канал Mash.

«Момент пролета всушного БПЛА «Аэропракт» — «Летучая лисица» в Ростове-на-Дону. Это первая атака «лисицами» на город», — говорится в посте.

14 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв на фоне объявленной в городе ракетной опасности. На месте происшествия работают оперативные службы.

После атаки два госпитализировали двоих горожан, их состояние оценивают как тяжелое. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в настоящее время в больницы поступают еще 11 человек, данные об их состоянии уточняются.

До этого жители Волгограда сообщили, что слышали взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, хлопки участились после 02:30 мск 14 августа. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
