В Ростовской области объявлена ракетная опасность

Режим ракетной опасности объявили в Ростовской области
Режим ракетной опасности объявили на всей территории Ростовской области утром, 14 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах — подвалах или подземных парковках.

Сегодня утром в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. По данным Telegram-канала SHOT, предварительной причиной стала атака украинского дрона. Авторам канала стало известно, что удар был нанесен по жилому дому, после этого в небо поднялось облако дыма. На месте происшествия работают оперативные службы. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Позднее SHOT сообщил, что в результате происшествия пострадали как минимум пять человек: трое — жители дома, другие 2 — прохожие. Предварительно, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
