СМИ: пострадавший после атаки дрона в Ростове-на-Дону в тяжелом состоянии

Mash: пострадавший в результате удара БПЛА в Ростове в тяжелом состоянии

Пострадавший в результате удара украинского дрона в Ростове-на-Дону находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Других людей осматривают медики в машине скорой помощи, пишет канал.

«По информации Mash, обломки поврежденного фасада и оконные рамы упали на припаркованные машины. Стеклами задело людей, которые в тот момент находились на улице», — говорится в посте.

По словам временно исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря, пока известно об одном пострадавшем. Данные уточняются.

14 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв на фоне объявленной в городе ракетной опасности. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого жители Волгограда сообщили, что слышали взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, хлопки участились после 02:30 мск 14 августа. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».