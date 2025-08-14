На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия смогла на длительный срок блокировать украинскую ракетную программу «Сапсан»

ABACA/ABACA/Reuters

Россия благодаря успешной операции Федеральной службы безопасности и Минобороны смогла заблокировать производство дальнобойных ракетных комплексов «Сапсан» на Украине на длительный срок. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России, пишет ТАСС.

«Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы «Сапсан», — сказал он.

Утром 14 августа в рамках совместной операции ФСБ России и Минобороны нанесли огневое поражение объектам ВПК Украины, которые задействовались в создании ракетных комплексов «Сапсан». В результате планы Украины по развитию собственной ракетной программы были сорваны.

В ФСБ России сообщили, что украинские баллистические ракеты «Сапсан» предназначались для ударов вглубь РФ на расстояние 500-750 км. В радиус их поражения теоретически попадали Москва, Донецк, Калуга, Тула и другие города, а также российский ядерный центр в Сарове в Нижегородской области.

23 июня британская газета The Times сообщила о начале массового производства баллистической ракеты «Сапсан» на Украине.

Ранее Зеленский выдал кадры запуска корейской ракеты за испытания ОТРК «Сапсан».

