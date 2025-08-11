Пролетающий над Арзамасом украинский беспилотник попал на видео

В сети появились кадры из атакованной ВСУ Нижегородской области

Очевидцы сняли на видео беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пролетающий над Арзамасом в Нижегородской области. Соответствующий ролик размещен в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

На кадрах виден БПЛА самолетного типа, пролетающий над городом. По словам местных жителей, над Арзамасом произошло три слабых взрыва и один сильный.

11 августа министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны за утро перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионах страны. Два из них сбили в небе над Нижегородской областью.

Как рассказал губернатор региона Глеб Никитин, Вооруженные силы Украины атаковали Арзамасский округ. Несколько человек пострадали. Одного раненного спасти не удалось.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ответить «Орешником» на атаки украинских дронов на российские регионы.