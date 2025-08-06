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Киев отправил женщин-военнослужащих в Харьковскую область

ТАСС: ВСУ вызвали из отпусков женщин для отправки в Харьковскую область
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Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвало военнослужащих, в том числе женщин, из отпусков для отправки в район Старицы Харьковской области (западнее Волчанска). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что речь идет о военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады.

По данным силовых структур, в Липцах Харьковской области большие потери несет 92-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. Командование бригады продолжает вывод ее подразделений для восстановления боеспособности.

30 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска под Волчанском Харьковской области наступают фронтом шириной около 20 км, что ухудшает положение украинской армии. По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили опорный пункт ВСУ у Тихого и движутся к Волчанским Хуторам. Также в последние дни российским военным удалось продвинуться в Волчанске и улучшить положение в районе Старицы.

Позднее стало известно, что подразделения 6-й армии и 44-го армейского корпуса ЛенВО ВС РФ взяли под контроль историческую часть города Волчанска в Харьковской области.

Ранее российский генерал пожаловался на снайперш ВСУ, стреляющих ниже пояса.

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