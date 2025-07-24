Появилось видео массированного удара авиационными бомбами по центру Харькова

В центре Харькова произошла серия взрывов после удара российской армии корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Видеозапись с моментом взрыва опубликована в Telegram-канале «Иди и смотри».

«В центре Харькова прилеты, удары КАБами», — сообщил источник канала.

По его словам, в основном удары совершены по Шевченковскому району города. Целями атаки стали энергетические объекты города, а также инфраструктура Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщается, что удары также были зафиксированы в Харьковской области.

24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников ВСУ в 136 районах в зоне проведения специальной военной операции.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о повреждении энергообъекта после ночных взрывов.