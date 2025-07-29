Марочко: украинские солдаты бежали из Радьковки на фоне наступления ВС РФ

Украинские солдаты бежали из села Радьковка в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, российские бойцы в ходе активных действий уничтожили опорные пункты и укрепленные районы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в данном населенном пункте.

«Остатки солдат вооруженных формирований Украины покинули позиции в населенном пункте и бежали в южном направлении», — отметил Марочко.

Эксперт добавил, что в настоящее время бойцы Вооруженных сил РФ зачищают местность в районе Радьковки. Кроме того, они занимаются разминированием территории.

28 июля украинский военно-аналитический Telegram-канал DeepState сообщил, что российские военнослужащие продолжают замыкать кольцо вокруг города Купянска в Харьковской области. В тот момент они пытались закрепиться возле автомобильной заправки на дороге из Радьковки и в районе села Голубовка. Как рассказали авторы публикации, таким образом подразделения ВС РФ хотят растянуть боевые порядки украинских войск.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление фронта.