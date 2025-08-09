При атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани пострадали люди

В результате дневного налета БПЛА в городе Славянск-на-Кубани пострадали четыре человека. Об этом написал в Telegram-канале глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

Он уточнил, что горожане получили осколочные ранения. Им помогли медики. При налете БПЛА также были повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей.

Чиновник напомнил о запрете снимать беспилотники и работу системы ПВО (противовоздушной обороны) и призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов и не трогать их.

До этого российское Минобороны заявило, что дежурные средства ПВО уничтожили с 8:00 до 12:00 44 украинских беспилотника самолетного типа. Восемь из них были сбиты над Краснодарским краем. Так, в Северском районе региона обломки беспилотного летательного аппарата упали в огород одного из домов. При этом были повреждены автомобиль и забор. А в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, находившаяся в легковой машине

