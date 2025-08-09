На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кабардино-Балкарии объявили режим беспилотной опасности

Глава Кабардино-Балкарии Коков сообщил о введении режима беспилотной опасности
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На территории Кабардино-Балкарии ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

Он призвал жителей республики соблюдать меры безопасности при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.

В Татарстане в городах Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщали в МЧС России. Опасность начала действовать с 10:06 по московскому времени.

Утром 9 августа силы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник над различными регионами страны. А за минувшую ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации ведомства, 28 дронов были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.

