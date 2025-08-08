На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе увеличили выплаты для новобранцев СВО

В Татарстане увеличили выплаты для участников СВО до 3,1 миллиона рублей
Евгений Биятов/РИА Новости

В Татарстане приняли решение поднять выплаты для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Новобранцам, которые заключат контракт с Минобороны России, будут платить 3,1 миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ республики.

«Раисом Республики Татарстан принято решение существенно повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Она составит 3,1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ДОСААФ подчеркнули, что эта сумма является одной из самых высоких выплат в стране. В прошлом суммарные выплаты добровольцам СВО в российском регионе составляли 2,8 миллиона рублей. Из них 2,1 миллиона рублей выплачивала республика, а еще 300 тысяч рублей — муниципалитеты. Оставшиеся 400 тысяч рублей были федеральной частью выплат.

Также отмечается, что в случае, если потенциальные контрактники приедут в республику из других регионов, то им оплатят дорогу, проживание и питание.

До этого президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, предусматривающий право на две пенсии участникам специальной военной операции, а также добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами в ходе проведения боевых действий с Украиной.

31 июля российский лидер также подписал закон, согласно которому предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО, добровольцам составит до 30 дней.

Ранее в России увеличили военные пенсии на 9,5%.

