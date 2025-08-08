На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военнослужащего из Бурятии удостоили звания Героя России

Командиру штурмового отряда из Бурятии Ангархаеву присвоено звание Героя России
true
true
true
close
Telegram-канал «Алексей Цыденов»

Командир штурмового отряда из Бурятии, участник спецоперации Зоригто Ангархаев удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Нашему воину, гвардии подполковнику Зоригто Дугар-Жаповичу Ангархаеву, присвоено звание Героя России. Указ подписал наш президент Владимир Владимирович [Путин], — написал он.

Цыденов отметил, что под командованием Ангархаева штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии взял под контроль 11 населенных пунктов в ДНР.

«Особенно отличились при штурме Угледара — задание было тяжелое, но наши справились», — добавил глава Бурятии.

2 августа глава министерства обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Героями России за время специальной военной операции стали 99 десантников.

До этого звания Героя России был удостоен уроженец Башкирии генерал-майор Руслан Гарифуллин.

Ранее Герой России рассказал, каким видит будущее страны после окончания СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами