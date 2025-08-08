Военнослужащего из Бурятии удостоили звания Героя России

Командир штурмового отряда из Бурятии, участник спецоперации Зоригто Ангархаев удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Нашему воину, гвардии подполковнику Зоригто Дугар-Жаповичу Ангархаеву, присвоено звание Героя России. Указ подписал наш президент Владимир Владимирович [Путин], — написал он.

Цыденов отметил, что под командованием Ангархаева штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии взял под контроль 11 населенных пунктов в ДНР.

«Особенно отличились при штурме Угледара — задание было тяжелое, но наши справились», — добавил глава Бурятии.

2 августа глава министерства обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Героями России за время специальной военной операции стали 99 десантников.

До этого звания Героя России был удостоен уроженец Башкирии генерал-майор Руслан Гарифуллин.

Ранее Герой России рассказал, каким видит будущее страны после окончания СВО.