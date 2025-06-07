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Герой России рассказал, каким видит будущее страны после окончания СВО

Герой России Баксиков: после СВО нужно поддержать ветеранов и усиливать патриотизм
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Участник программы «Время героев» и Герой России Расим Баксиков в беседе с KP.ru поделился своими взглядами на будущее страны после завершения специальной военной операции.

По его мнению, одним из главных приоритетов должна стать поддержка ветеранов, решение жилищных вопросов и развитие патриотического воспитания молодежи. Он отметил, что важно обеспечить жильем тех, кто прошел через боевые действия, а также уделить внимание воспитанию граждан, особенно молодежи, чтобы избежать повторения ситуаций, подобных массовому отъезду россиян за границу в начале СВО.

Баксиков также отметил, что, несмотря на трудности последних лет, в стране заметны положительные изменения — экономика постепенно восстанавливается, создаются условия для нормальной жизни тех, кто готов трудиться. Он напомнил, как трудно было в 1990-е годы, и подчеркнул, что нынешние возможности для работающих людей стали гораздо шире.

Кроме того, по мнению военного, итогом спецоперации должны стать демилитаризация и денацификация Украины. Под этим он подразумевает полное разоружение украинской армии и смену нынешнего руководства страны. Особенно он высказал сомнение в легитимности и профессиональной пригодности президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее «Газета.Ru» составила список льгот, которые положены ветеранам боевых действий в 2025 году.

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