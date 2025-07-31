Уроженец Башкирии получил звание Героя России

Генерал-майор из Башкирии Гарифуллин стал Героем России

Уроженец Башкирии генерал-майор Руслан Гарифуллин был удостоен звания Героя России. Об этом сообщает газета «Республика Башкортостан».

Награду военнослужащему вручил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Генерал-майор Гарифуллин получил эту высокую награду за мужество, доблесть и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Какие конкретно решения или поступки Гарифуллина стали причиной его награждения, не уточняется.

Гарифуллин возглавляет «стальную» 116-ю отдельную бригаду особого назначения, в составе которой находятся два батальона башкирских добровольцев имени Салавата Юлаева.

До этого президент России Владимир Путин присвоил Герою РФ Белоглазову звание генерал-майора.

Ранее Герой России рассказал, каким видит будущее страны после окончания СВО.