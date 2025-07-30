В Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры

Взрыв на объекте критической инфраструктуры произошел в городе Сумы на Украине после прилета беспилотника. Об этом сообщил секретарь городского совета Артем Кобзарь в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе вы слышали два взрыва», — заявил он.

Кобзарь пояснил, что первый взрыв был из-за прилета беспилотника по объекту критической инфраструктуры. Второй взрыв — это также прилет беспилотника в центральной части города по нежилому помещению.

28 июля сообщалось, что представители командования 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), потерявшей боеспособность, покинули Сумы. Бригада не смогла восстановить боеспособность, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады.

26 июля стало известно, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101-й отдельной бригады территориальной обороны из Хуста в Закарпатье. До этого это же подразделение участвовало в нападении на курскую Суджу, затем в боях за Басовку.

Ранее в Сумах произошли перебои с электроэнергией после взрывов.