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Дроны ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области

Гладков: два предприятия в Белгородской области пострадали от атаки ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, повреждения получили объекты на территории двух предприятий. Подробности в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Грузское дрон нанес удар по парковке предприятия — повреждено одно транспортное средство. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия — поврежден трактор», — говорится в сообщении.

Также атаки БПЛА фиксировали в населенных пунктах Мокрая Орловка, Мощеное, Дорогощь, Головчино, Шебекино, Безлюдовка, Муром, Белянка, Соболевка, Уразово, Шелаево, Двулучное, Байцуры, Новоалександровка, Савченко и Пятницкое. Повреждения получили здания и автомобили.

Информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что женщина получила ранения в результате атаки украинских войск на город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Также, по словам главы города Ивана Приходько, ВСУ повредили один дом.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области ВСУ ударили по посвященному знаменитому летчику памятнику.

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