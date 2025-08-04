На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре поезда отменены из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области

На станции Арчеда во Фролово отменены четыре поезда из-за падения обломков БПЛА
close
Depositphotos

Четыре пригородных поезда отменены, три пассажирских поезда задерживаются в результате падения обломков беспилотников на станции Арчеда во Фролово Волгоградской области. Об этом сообщила Приволжская железная дорога в Telegram-канале.

Отменены поезда Арчеда – Алексиково, Алексиково – Арчеда, Алексиково – Урюпино, Урюпино – Алексиково.

Кроме того, задерживаются пассажирские поезда МоскваВолгоград, Волгоград – Санкт-Петербург, Адлер – Киров, а также пригородный поезд Алексиково – Арчеда.

Максимальное время задержки составляет около четырех часов.

На месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы. Ведется обследование инфраструктуры.

Силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников на объекты энергетики и транспорта Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе поврежден высоковольтный провод — энергетики восстанавливают электроснабжение. Во Фролово ликвидируют локальные возгорания и последствия падения обломков.

Ранее Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами