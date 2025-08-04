Четыре поезда отменены из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области

На станции Арчеда во Фролово отменены четыре поезда из-за падения обломков БПЛА

Четыре пригородных поезда отменены, три пассажирских поезда задерживаются в результате падения обломков беспилотников на станции Арчеда во Фролово Волгоградской области. Об этом сообщила Приволжская железная дорога в Telegram-канале.

Отменены поезда Арчеда – Алексиково, Алексиково – Арчеда, Алексиково – Урюпино, Урюпино – Алексиково.

Кроме того, задерживаются пассажирские поезда Москва – Волгоград, Волгоград – Санкт-Петербург, Адлер – Киров, а также пригородный поезд Алексиково – Арчеда.

Максимальное время задержки составляет около четырех часов.

На месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы. Ведется обследование инфраструктуры.

Силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников на объекты энергетики и транспорта Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе поврежден высоковольтный провод — энергетики восстанавливают электроснабжение. Во Фролово ликвидируют локальные возгорания и последствия падения обломков.

Ранее Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь.