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В Волгоградской области отразили атаку дронов на инфраструктуру

Силы ПВО отразили атаку на объекты инфраструктуры Волгоградской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на объекты энергетики и транспорта Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале областной администрации.

«Пострадавших нет. В Иловлинском районе поврежден высоковольтный провод — энергетики восстанавливают электроснабжение. Во Фролово ликвидируют локальные возгорания и последствия падения обломков», — сообщил Бочаров.

На станции Арчеда повреждены окна двух жилых домов, ж/д инфраструктура не затронута. Движение поездов временно ограничено из-за неразорвавшегося дрона на путях (работают саперы). Пожарные устраняют очаги возгорания сухой травы.

3 августа в период с 21:00 до 23:00 российская система ПВО уничтожила над регионами за два часа 11 беспилотников. Четыре БПЛА нейтрализовали над Крымом, три — в Брянской области, два — над акваторией Черного моря и по одному — в Курской и Орловской областях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои части.

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Атаки БПЛА на Россию
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