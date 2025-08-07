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Стало известно, что после переговоров в Москве в небо поднялись стратегические ракетоносцы

«Два майора»: после встречи Путина и Уиткоффа в небо поднялись ракетоносцы ВКС
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Антон Денисов/РИА «Новости»

После встречи в Кремле российского президента Владимира Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом в небо поднялась стратегическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Дальние бомбардировщики Ту-160 с военно-воздушной базы в Энгельсе и Ту-95МС с аэродрома Оленья уже совершили пусковые маневры.

В материале отмечается, что пока неизвестно, является вылет учебным или боевым. Если вылет боевой, то цели на Украине будут поражены в течение ближайших 40-60 минут.

28 июля сообщалось, что Воздушно-космические силы России подняли в небо шесть стратегических ракетоносцев.

15 июля обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заявил, что применение на Украине российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас.

Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря.

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