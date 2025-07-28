ВКС России подняли в воздух шесть стратегических ракетоносцев

«РВ»: шесть ракетоносцев и десятки дронов направляются в сторону Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России подняли в небо шесть стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на данные мониторинговых платформ.

«В воздушном пространстве находятся два Ту-95МС с аэродрома Оленья и четыре стратегических бомбардировщика (два Ту-95МС и два Ту-160) с базы в Энгельсе», — уточняется в источнике.

Отдельно отмечается наличие десятков беспилотных летательных аппаратов над Черниговской областью.

23 июля российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ обеспечивали истребительное сопровождение. При этом на отдельных этапах маршрута истребители иностранных государств сопровождали стратегические ракетоносцы.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 22 июля обнаружило и отследило российский военный самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски.

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