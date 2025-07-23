Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над водами Берингова моря

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря», — сказано в сообщении.

Уточняется, что продолжительность полета составила более 15 часов.

В ведомстве отметили, что экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ обеспечивали истребительное сопровождение. При этом на отдельных этапах маршрута истребители иностранных государств сопровождали стратегические ракетоносцы.

11 июня дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полета составила более четырех часов.

20 мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета также составила более четырех часов.

Ранее в США признали, что НАТО не сможет противостоять новейшему Ту-160.