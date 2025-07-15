На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США испугались российской ракеты Х-101

TWZ: удар российской крылатой ракеты Х-101 по Украине приводит в ужас
true
true
true
close
РИА Новости

Применение на Украине российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Журналист обратил внимание на видео удара российской ракеты по украинским Черновцам 11 июля. На распространенных кадрах видно, как ракета под крутым углом падает на землю, а вскоре после этого происходит несколько взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. Затем над местностью поднимается крупное темное облако дыма, говорится в статье.

Ньюдик продолжает, что максимальная дальность ракеты Х-101 составляет от 3000 до 4000 км, а оружие, возможно, поступило в серийное производство в 2010–2011 годах и в дальнейшем применялось в боевых действиях во время российской кампании в Сирии, запускаясь с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

Ракета всех модификаций может достигнуть любой точки на Украине, способна поражать цели практически в любой точке Европы при запуске с территории России, добавил журналист.

В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли один из самых массированных огневых ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. В операции были задействованы более 728 БЛА типа «Герань» различных модификаций, семь крылатых ракет воздушного базирования Х-101, а также шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по складам, аэродромам и пунктам ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами