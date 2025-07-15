В США испугались российской ракеты Х-101

Применение на Украине российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Журналист обратил внимание на видео удара российской ракеты по украинским Черновцам 11 июля. На распространенных кадрах видно, как ракета под крутым углом падает на землю, а вскоре после этого происходит несколько взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. Затем над местностью поднимается крупное темное облако дыма, говорится в статье.

Ньюдик продолжает, что максимальная дальность ракеты Х-101 составляет от 3000 до 4000 км, а оружие, возможно, поступило в серийное производство в 2010–2011 годах и в дальнейшем применялось в боевых действиях во время российской кампании в Сирии, запускаясь с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

Ракета всех модификаций может достигнуть любой точки на Украине, способна поражать цели практически в любой точке Европы при запуске с территории России, добавил журналист.

В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли один из самых массированных огневых ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. В операции были задействованы более 728 БЛА типа «Герань» различных модификаций, семь крылатых ракет воздушного базирования Х-101, а также шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по складам, аэродромам и пунктам ВСУ.