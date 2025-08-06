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ВСУ строят фортификации для круговой обороны Сум

Генерал ВСУ Апостол: вокруг Сум возводятся фортификации для обороны города
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вокруг расположенного на северо-востоке Украины города Сумы возводятся оборонительные сооружения. Об этом командующий украинскими десантно-штурмовыми войсками бригадный генерал Олег Апостол сообщил агентству Telegraf.

По его словам, украинская армия должна быть готова к любым сценариям развития событий, в том числе и к обострению обстановки на Сумском направлении. Поэтому сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций для круговой обороны города.

5 августа сообщалось, что российские удары по скоплениям войск противника заметно снизили численность штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении.

31 июля стало известно, что украинское командование отправило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций ВСУ из-за потерь других бригад.

28 июля сообщалось, что представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ, потерявшей боеспособность, покинули Сумы.

Ранее в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры.

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