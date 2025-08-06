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В списках на обмен с Украиной военнопленных обнаружена фамилия Мединского

Мединский рассказал, что обнаружил среди солдат ВСУ для обмена однофамильца
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский рассказал в своем Telegram-канале, что обнаружил в списке военнопленных для обмена однофамильца.

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич, 9.10.1984, Херсонская область, Береславский район, село Новороссийск, в/ч А-1736, 31.05.2022 — 29.08.2022, ВСУ, стрелок, солдат, Банщик», — написал он.

Мединский отметил, что украинский военнопленный может быть его однофамильцем или дальним родственником. Помощник российского лидера подчеркнул, что такое совпадение в очередной раз подтверждает, что Россия и Украины один народ.

Незадолго до этого Мединский заявил, что из-за отказа Киева принять тысячу пленных солдат Вооруженных сил Украины, второй обмен между Москвой и Киевом шел тяжело, а третий до сих пор не начался. Комментируя отказ Киева от своих военнопленных, он также заявил, что Россия никогда не занималась разделением пленных на «сорта».

В ходе третьего раунда российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле 23 июля, сторонам удалось договориться об очередном обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Мединский тогда говорил, что этот обмен будет проведен «в ближайшее время».

Однако пока анонсированный обмен не состоялся. 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились о процедуре и сейчас согласовывают списки.

Ранее Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу пленных бойцов ВСУ.

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Переговоры в Стамбуле
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