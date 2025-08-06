В России обвинили Украину в задержках обмена пленными

Из-за отказа Киева принять 1000 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй обмен между Москвой и Киевом шел тяжело, а третий до сих пор не начался. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», — написал Мединский.

Помощник президента РФ, комментируя отказ Киева от своих военнопленных, также заявил, что Россия никогда не занималась разделением пленных на «сорта».

До этого RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев попросту отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен.

В RT допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

Ранее вычеркнутые из списков на обмен пленные украинцы рассказали, что чувствуют.