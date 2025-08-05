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Замглавы Минобороны РФ провел встречу с послом Индии

Замглавы МО РФ обсудил с послом Индии взаимодействие стран в оборонной сфере
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и посол Индии в России Винай Кумар провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений теплой и дружественной обстановке.

До этого стало известно, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал совершит визит в Москву для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества.

По данным The Times of India, основными темами переговоров станут дозакупка зенитных систем С-400 и сервисное обслуживание (Индия получила 3 из 5 дивизионов по контракту 2018 года), а также подготовка визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели до конца 2025 года.

Ранее Кремль назвал незаконными угрозы Трампа в адрес Индии.

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