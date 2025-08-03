«Все кто там был — там и остались»: раскрыты подробности битвы за Часов Яр

В ходе штурма Часова Яра российские десантники уничтожили бункер с командованием ВСУ и военными советниками НАТО. Сейчас город находится под контролем российской армии, однако ВСУ хаотично его обстреливают. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать потерю города. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сражение стало одним из самых сложных в истории СВО.

Российские военные взяли штурмом трехуровневые подземные блиндажи «муравейники» и бункер ВСУ в ходе установления контроля над Часов Яром в ДНР, рассказал командир штурмовой роты 98-й Ивановской дивизии ВДВ с позывным Рама телеканалу «Звезда».

По словам военнослужащего, в бункере находились командование ВСУ и военные советники НАТО. Сооружение располагалось в Южном лесу в районе базы отдыха «Часовоярец».

«Вышестоящее командование туда нанесли удар «Кинжалом». Они разбомбили этот бункер — там все развалено, туда не пройти. Они пытались там что-то раскопать, но безрезультатно. Все кто там был — там они и остались», — сказал Рама

По его словам, каждое здание в центре города было крепостью.

Десантник Костромского полка с позывным Куба, участвовавший в штурме Часова Яра, рассказал о присутствии иностранных наемников в городе.

«Много иностранных гостей, много тел <...> Сколько проходили — много разных шевронов: американских, польских», — сообщил Куба.

Военный отметил, что украинские бойцы стремились отступать, а не сражаться с российскими солдатами.

ВСУ продолжают атаки

Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил ТАСС, что ВСУ начали хаотично атаковать Часов Яр с помощью артиллерии и БПЛА, чтобы помешать российским военным закрепиться в городе.

«Часов Яр был одним из наиболее важных за последнее время укрепрайонов противника на этом участке фронта. <...> Выходя из населенного пункта, противник подтверждает, что они являются террористами: ВСУ после отступления начинают бездумные и бесцельные обстрелы из артиллерии: «авось куда-то попадем», а также атаки дронами. При этом страдают, конечно, и мирные жители, оставшиеся в самом городе», — сказал Гагин.

По словам эксперта, российские силовые структуры уже ищут мирных жителей, которым нужна помощь. Однако под видом гражданских иногда скрываются бойцы ВСУ. Кроме того, силовики препятствуют работе украинских диверсантов, ищут схроны с оружием.

«По большому счету, работа, которая ведется после освобождения любого населенного пункта, не менее важна, чем взять под контроль сам населенный пункт. Опыт этой работы у всех служб, перечисленных мною ранее, есть. И они очень хорошо эту работу выполняют, достаточно в короткий срок», — отметил Гагин.

Зеленский не признал потери

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать потерю контроля над Часовым Яром :

«Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции».

Американский аналитик Марк Слебода в видео для YouTube-канала заявил, что сейчас российские военные овладели «отличной высотой» для артиллерии. Он считает, что это приведет к усугублению положения ВСУ:

«Город расположен на вершине холмистой местности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны киевского режима <…> Теперь у России есть отличная высота, которая крайне выгодна для артиллерии».

Триумф ВДВ

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале назвал триумфом военнослужащих Воздушно-десантных войск установление контроля над Часов Яром. По его словам, десантники — «воплощение мужества, героизма и верности присяге», а в условиях СВО они доказали свою боеспособности и профессионализм.

«В ваш послужной список внесено множество славных побед. Сражение за Часов Яр, ставшее одним из самых сложных в истории СВО, на днях увенчалось триумфом голубых беретов — освобождение города произошло как раз в преддверии вашего профессионального праздника», — написал Пушилин.

Военный аналитик Дмитрий Таран сказал сайту Pravda.Ru, что в ходе боев за Часов Яр российские военные ликвидировали крупнейшую группировку ВСУ , для операции использовали новые подходы и системы вооружений. При этом российским военнослужащим понадобилось больше времени для взятия под контроль города, чем это ожидалось в начале СВО.

«Помните, как начиналось СВО и как мы дошли до Николаева. И все думали, что это будет легкая прогулка. Но НАТО готовилось. И эти укрепрайоны в Донецкой области — это показатель того, как они окапывались, как они бетонировали и как они зарывали все системы. И в результате один из самых укрепленных районов после Марьинки, после тех, которые были вблизи Донецка, сейчас фактически взят под контроль. Повешены российские флаги на всех точках. Есть масса видеоматериалов об этом. Это наша промежуточная победа накануне того, когда цели СВО будут достигнуты», — заключил Таран.

«Бои велись за каждый дом». Как брали Часов Яр и чем грозит ВСУ его потеря Части и соединения армии России штурмом взяли Часов Яр, сообщило министерство обороны. Как сообщает ТАСС... 31 июля 22:05

В Минобороны сообщили, что 31 июля ВС России взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Бои длились больше года, поскольку это был один из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ из-за природных особенностей и инфраструктуры. Город расположен около Артемовска, его на две части разделяет канал Северский Донец — Донбасс. Теперь российские военные могут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.