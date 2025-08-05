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ВСУ спасаются под землей от российских дронов

The Economist: ВСУ вынуждены уйти в бункеры из-за российских дронов
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Thomas Peter/Reuters

Из-за роста активности российских ударных дронов на линии соприкосновения украинские военные вынуждены уйти под землю. Об этом в интервью изданию The Economist рассказал командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Картель».

По его словам, с начала 2025 года подразделениям бригады пришлось уйти вглубь территории Украины из-за работы российской артиллерии. Кроме того, украинский военный отметил, что из-за расширения зоны работы российских дронов бойцы ВСУ будут вынуждены прятаться в бункере.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее предложил перевести обучение военных под землю после российского удара по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области. По словам главкома, в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

Ранее российский боец рассказал о применении БПЛА «Черника-2» в Сумской области.

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