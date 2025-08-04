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В НАТО призвали страны альянса последовать за Нидерландами и купить у США оружие для Киева

Рютте призвал страны НАТО срочно купить у США оружие для Украины
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал решение Нидерландов закупить у США оружие для Украины на €500 млн и призвал остальные страны альянса последовать примеру Амстердама. Его слова приводит пресс-служба НАТО.

«Я написал всем союзникам по НАТО, настоятельно призвав их внести свой вклад в эту инициативу по распределению бремени, и ожидаю дальнейших важных заявлений от других союзников в ближайшее время», — заявил Рютте.

До этого стало известно, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая Patriot.

В июле президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Политик не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.

В ответ на это министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Ранее сообщалось, что Украина за неделю лишилась четырех пусковых установок ЗРК Patriot.

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