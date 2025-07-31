Трамп призвал ХАМАС капитулировать

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал радикальное палестинское движение ХАМАС прекратить военные действия и освободить израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

«Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе — это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников!» — заявил глава Белого дома.

До этого Трамп поставил под сомнение заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода. Кроме того, американский лидер счел сложившуюся ситуацию гуманитарным кризисом и абсолютной катастрофой.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые осудили действия ХАМАС и потребовали от группировки отказаться от власти над сектором Газа. Они подписали совместную декларацию с Евросоюзом на конференции ООН. В документе также содержатся призыв к разоружению движения, передаче контроля Палестинской автономии и упоминание о возможном вводе международных сил в Газу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали катастрофической ситуацию в секторе Газа.