Израиль приостановит боевые действия в дневное время в части сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в части сектора Газа на период с 10:00 по 20:00 (местное время совпадает с московским). Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Перерыв будет действовать ежедневно до дальнейшего уведомления в районах, где не действуют силы ЦАХАЛ: Аль-Маваси, Дейр-эль-Бала и город Газа», — объявили в израильской армии.

Также в ЦАХАЛ анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий Организации объединенных наций и гуманитарных организаций, занимающихся доставкой продовольствия и лекарств в сектор Газа. Проезд по ним будет возможен с 6:00 до 23:00.

В сообщении подчеркивается, что данные решения были согласованы с ООН и были приняты по указанию политического руководства страны. Также в ЦАХАЛ подчеркнули готовность расширять гуманитарные усилия несмотря на продолжающуюся операцию, целью которой является защита израильских граждан.

До этого в ООН заявили, что миллион детей в Газе не получают помощь из-за израильской блокады.

Ранее представитель ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС устраивает пиры, пока жители Газы голодают.