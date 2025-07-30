«Прекратить правление и отдать оружие». Арабские страны призвали ХАМАС уйти из Газы

Арабские страны впервые осудили ХАМАС и призвали его отказаться от сектора Газа

Страны Лиги арабских государств впервые осудили действия ХАМАС и потребовали от группировки отказаться от власти над сектором Газа. Они подписали совместную декларацию с Евросоюзом на конференции ООН. В документе также содержатся призыв к разоружению ХАМАС, передаче контроля Палестинской автономии и упоминание о возможном вводе международных сил в Газу.

Страны — члены Лиги арабских государств впервые выразили недовольство действиями радикального палестинского движения ХАМАС и призвали его отказаться от власти над сектором Газа, сообщает France 24.

Соответствующий документ члены ЛАГ, в том числе Катар, Саудовская Аравия и Египет, подписали вместе со странами Евросоюза на конференции ООН.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должно прекратить свое правление в Газе и передать свое оружие Палестинской автономии при международном участии и поддержке в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в декларации.

В тексте документа также содержится осуждение нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Представители Франции, председательствующие на конференции, назвали совместную декларацию «исторической и беспрецедентной».

«Впервые арабские страны и страны Ближнего Востока осуждают ХАМАС, осуждают события 7 октября, призывают к разоружению ХАМАС, призывают к его исключению из палестинского правительства и четко выражают свое намерение нормализовать отношения с Израилем в будущем», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Также в документе содержится упоминание о возможном развертывании иностранных войск для стабилизации ситуации в Газе после окончания военных действий. Израиль и Соединенные Штаты во встрече участия не принимали.

На конференции глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон признает Палестинское государство, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе и не допустит туда гуманитарную помощь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что официально объявит о признании палестинской государственности на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Переговоры по перемирию

28 июля палестинская делегация в ООН призвала Израиль и ХАМАС покинуть Газу и передать контроль над территорией Палестинской автономией.

Еще в 2023 году занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявлял, что ни Израиль, ни группировка ХАМАС не должны управлять сектором Газа после того, как закончится нынешний военный конфликт.

«ХАМАС не сможет продолжать управлять Газой. В противном случае это приведет к повторению событий 7 октября <...> Но и ясно то, что и Израиль не может оккупировать Газу», — утверждал Блинкен.

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Тогда Вашингтон заявлял о необходимости «переходного периода» после конфликта, чтобы установить новую форму контроля над Газой. Блинкен заявлял, что Вашингтон выступает против перемещения палестинского населения куда-либо.

Однако позиция США изменилась после возвращения к власти Дональда Трампа. В начале года президент-республиканец заявлял, что Египту, Иордании и другим арабским странам стоит принять больше палестинских беженцев, чтобы можно было «навести порядок» в секторе Газа.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик. Израиль 22 июля заявил, что его терпение на исходе: страна готова к перемирию, но сомневается в аналогичном намерении со стороны ХАМАС.

При этом представители ХАМАС утверждали, что именно Израиль отверг последние предложения по перемирию, и выразили готовность к затяжному противостоянию.