ТАСС заявил, что ВС РФ подошли к крупным микрорайонам Покровска

Российские войска разрезали пополам украинскую группировку в городе Покровск (российское название — Красноармейск). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Бойцы российских штурмовых подразделений по сути разрезали пополам группировку противника с юга к центру Красноармейска», — сказал источник агентства в силовых структурах.

Он добавил, что военные РФ подошли вплотную к крупным микрорайонам города — Южный, Шахтерский и Лазурный.

3 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Котлино, Первое Мая и Лысовка. Бои продолжаются на подступах к городу Родинское и селу Никаноровка.

По его словам, ВСУ там находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается.

По данным Пушилина, трасса между Красноармейском и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища перешли под контроль ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные окружили Покровск с трех сторон.