Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором рассказал о положении дел на Красноармейском направлении.

По его словам, ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Котлино, Первое Мая и Лысовка. На подступах к городу Родинское и селу Никаноровка продолжаются бои.

«Противник там находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска (украинского Покровска) сжимается. Еще пока не кольцо, но... с нескольких направлений продвигаются наши подразделения», — сказал чиновник.

Он добавил, что в городе Димитров тоже сложная ситуация, что подтверждает и противник.

В конце июля командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки ВС РФ «Восток» утверждал, что украинское командование перебросило в Днепропетровскую область подготовленные и боеспособные силы для обороны этого региона.

Ранее были раскрыты подробности битвы за Часов Яр.